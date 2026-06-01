FT: Война в Украине становится угрозой для власти Путина 1 1.06.2026, 17:22

В российских элитах все чаще говорят о мире и цене затянувшегося конфликта.

Неудачи России на поле боя все больше влияют на ее внутриполитическую ситуацию. Война, которую Кремль задумывал как быструю операцию, затянулась на годы, а ее последствия уже ощутимы даже в Москве. По мнению обозревателя Financial Times Гидеона Рахмана, провал российской кампании в Украине может стать угрозой для власти диктатора Владимира Путина.

Одним из показательных моментов он называет парад 9 мая в Москве, который российские власти традиционно используют как демонстрацию своей военной мощи. Однако в этом году Кремль отказался от масштабного показа танков и тяжелой техники из-за риска украинских атак. Таким образом, считает автор, мало того, что «СВО» Путина не имеет успехов в Украине, да еще и российская армия теперь сама оказалась под угрозой даже в Москве.

Рахман обратил внимание, что с начала полномасштабного вторжения власти пытались максимально изолировать Москву и Санкт-Петербург от последствий боевых действий, однако сейчас россияне все чаще сталкиваются с ограничениями из-за ситуации с безопасностью.

В частности, в Москве регулярно приостанавливают работу аэропорты из-за угрозы ударов дронов, периодически отключают мобильный интернет, фиксируются резонансные нападения на представителей силовых структур и военного руководства. Кроме того, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ влияют на внутренний рынок топлива, что приводит к росту цен.

Россия платит колоссальную цену

Автор подчеркнул, что для России в целом цена конфликта оказалась колоссальной и трагической. Он напомнил, что недавно глава британского разведывательного агентства Энн Кист-Батлер заявила о почти 500 тысячах россиян, погибших в войне, еще значительно больше получили тяжелые ранения.

«Это очевидная угроза будущему страны, население которой сокращалось еще до начала войны. Если бы триумфальная победа была уже совсем близка, такие потери могли бы казаться приемлемыми. Но Россия воюет в Украине уже дольше, чем Советский Союз воевал против Германии во время Второй мировой войны. И до сих пор не смогла захватить весь Донбасс. Более того, в апреле россияне даже потеряли часть территорий», – подчеркнул он.

В российских элитах чаще говорят о мире

По мнению обозревателя, одним из важнейших последних сигналов является появление критических оценок войны даже среди представителей российской политической и экспертной среды.

Он сообщил, что в приближенном к власти журнале «Россия в мировой политике» появилась публикация, авторы которой поставили под сомнение возможность достижения главной политической цели Кремля – устранения нынешней украинской власти.

В статье отмечалось, что реализация такого сценария потребовала бы оккупации всей территории Украины, что не является нереалистичным. Вместо этого авторы призвали рассмотреть возможность урегулирования конфликта путем переговоров. По мнению Рахмана, подобные заявления свидетельствуют о постепенном накоплении недовольства среди части российской элиты.

Последствия военных поражений для России

Автор напомнил, что в истории России военные неудачи часто становились катализатором политических изменений, и поэтому, пишет он, Путину стоит беспокоиться не только из-за хода войны, но и из-за собственного положения.

«Поражение в русско-японской войне 1905 года способствовало общественным беспорядкам и движению к конституционной монархии. Неудача в Первой мировой войне стала фоном для Русской революции. Устранение Никиты Хрущева с поста лидера Советского Союза в 1964 году было тесно связано с восприятием его провала во время Карибского кризиса. А затяжная война в Афганистане стала важной составляющей общего упадка, приведшего к распаду СССР», – говорится в статье.

Исходя из этого, обозреватель высказывает предположение, что неудача в Украине вполне может привести к падению Путина, которому сейчас 73 года. Впрочем, отмечает он, трудно представить, каким может быть конкретный механизм его отстранения от власти.

Могут ли отстранить Путина

Рахман считает, что массовые протесты в России или традиционная политическая борьба вряд ли могут быть успешными. Мол, в Москве уже происходили крупные антипутинские демонстрации в 2011–2012, 2019 и 2021 годах, но они заканчивались массовыми арестами и насилием.

«Харизматичные оппозиционные лидеры обычно либо гибнут, либо вынуждены покидать страну. Борис Немцов был убит недалеко от Кремля в 2015 году. Алексей Навальный умер в тюрьме в 2024 году – почти наверняка его убили. В сентябре состоятся выборы в российскую Госдуму, но их результат ни у кого не вызывает сомнений», – пишет он.

По мнению Рахмана, у вооруженных людей больше шансов сместить Путина, чем у безоружных гражданских. Он напомнил, что мятеж 2023 года под руководством основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был самым близким моментом к потере Путиным власти, однако он потерпел неудачу. После этого диктатор позаботился о том, чтобы сохранить жесткий контроль над всеми вооруженными структурами страны.

Самая большая угроза для Путина – раскол элит

«Несмотря на это, раскол внутри российской элиты по-прежнему выглядит наиболее вероятным путем к устранению Путина. Для этого нужна критическая масса людей, которые согласятся, что война развивается неудачно и что России необходимо ее завершить. Эти люди также должны понимать, что договориться о мире с Украиной и восстановить отношения с Европой было бы значительно легче, если бы в Кремле появилось новое лицо и новое мышление», – высказал мнение обозреватель.

Он считает, что европейские правительства уже сейчас должны делать все возможное, чтобы донести этот сигнал до элитных кругов в России. Впрочем, утверждает он, превратить недовольство элит в реальный механизм устранения Путина будет непросто. Вероятно, для этого нужен человек из высших эшелонов власти, за которым стояли бы преданные ему силовые структуры.

В этом контексте он привел мнение директора берлинского отделения Центра Карнеги «Россия-Евразия» Александра Габуева, который заявлял, что нынешняя российская элита состоит из «лично отобранных лоялистов, бенефициаров нынешнего противостояния, людей, на которых собраны огромные объемы компромата в качестве средства сдерживания, которые недостаточно общаются между собой для сговора и уже много лет находятся под западными санкциями».

В таких обстоятельствах, считает автор, поддерживать Путина может казаться более безопасным выбором. Поэтому, констатирует он, препятствия на пути к его устранению остаются чрезвычайно серьезными.

«И все же становится все более очевидным, что Путин поставил свою страну на путь, который невозможно поддерживать бесконечно. И здесь уместно воспользоваться выражением, популярным на финансовых рынках: «Если что-то не может длиться вечно, оно рано или поздно прекратится», – подытожил Рахман.

