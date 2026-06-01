Археологи сделали сенсационную находку на месте древнего Минска

  • 1.06.2026, 17:45
Редкие артефакты XI века сохранились после пожара.

Археологи Института истории НАН Беларуси нашли на Малом городище археологического комплекса на реке Менка артефакты XI века, которые сохранились в слое пожара.

Фото: smartpress.by

Речь идет о фрагментах деревянной обугленной тарелки и кусочках древней берестяной посуды. В сообщении подчеркивается: для белорусских земель такая находка считается редкой и сенсационной.

Фото: smartpress.by

Раскопками руководит Андрей Войтехович. Он заведует отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук.

Находки важны не только возрастом. Обугленные предметы из органических материалов редко доходят до археологов в хорошем состоянии: дерево и береста обычно разрушаются быстрее керамики, камня или металла. Поэтому каждый такой фрагмент помогает точнее представить повседневную жизнь людей, которые жили на Менке около тысячи лет назад.

Фото: smartpress.by
