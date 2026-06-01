Участки в одной из самых дорогих деревень под Минском стоят по $100 000

Участки в одной из самых дорогих деревень под Минском стоят по $100 0001
- 1.06.2026, 18:07
Населенный пункт находится всего в 14 километрах от МКАДа.
Под Минском в 300-летней деревне участки стоят по 100 000 долларов, сообщает портал Дзержинского района.
Сегодня деревня Чики считается одним из самых дорогих мест Минской области. Участки под строительство здесь продаются за 100 тысяч долларов.
Привлекательность населенного пункта повышает близость к водохранилищу Чики на реке Вязенская и расстояние - всего 14 километров от МКАДа.