Foreign Affairs: Украина изменила ход войны 1.06.2026, 18:26

Почему прекращение огня теперь реально.

По оценке старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга, война в Украине подошла к потенциальному переломному моменту, который может сделать прекращение огня более реалистичным сценарием, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Автор отмечает, что после неудачного украинского контрнаступления 2023 года конфликт перешел в затяжную фазу, однако в 2026 году начали проявляться изменения в балансе сил. Украина постепенно улучшает координацию подразделений, усиливает подготовку личного состава и внедряет новые структуры управления армией, включая корпусную систему.

Эти реформы, по данным анализа, снизили уровень дезертирства, улучшили качество подготовки и позволили более эффективно сочетать действия пехоты, артиллерии и беспилотников. В отдельных направлениях украинские силы даже смогли перейти к ограниченным наступательным операциям и улучшить соотношение потерь.

Одновременно, как отмечается в материале, российская армия сталкивается с ухудшением качества управления и боеспособности. Несмотря на сохранение численного преимущества и высокой интенсивности атак, российские подразделения все чаще укомплектованы недостаточно подготовленным личным составом, а система управления становится менее эффективной.

Структура российских войск и система принятия решений приводят к несоответствию между планами командования и реальной ситуацией на поле боя, что снижает результативность операций.

При этом автор подчеркивает, что говорить о решающем переломе преждевременно. Россия сохраняет значительное численное превосходство, а боевые действия остаются крайне интенсивными.

Тем не менее совокупность факторов — укрепление украинских сил и растущее напряжение в российской армии — создает, по мнению аналитика, окно возможностей для дипломатии. В этих условиях прекращение огня перестает быть теоретическим сценарием и становится предметом практического обсуждения, хотя остается сопряженным с серьезными рисками для будущей стабильности региона.

