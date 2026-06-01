Годовщина операции «Паутина»: Зеленский наградил засекреченных разработчиков удара СБУ 1 1.06.2026, 19:10

Фото: Служба безопасности Украины/Telegram

1 июня прошлого года украинская дальнобойность достигла невиданных ранее масштабов.

1 июня 2026 года президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами людей, благодаря которым год назад состоялась историческая операция Службы безопасности Украины под кодовым названием «Паутина».

Об этом глава государства заявил в соцсетях.

Зеленский подчеркнул, что имена награжденных пока не могут быть обнародованы из соображений безопасности, поскольку детали разгрома российской авиации до сих пор остаются под грифом «секретно».

«Сегодня наградил государственными наградами Украины людей, без которых не состоялась бы «Паутина». Называть их не имеем права – все абсолютно секретно до сих пор и еще долго будет. Это уже историческая операция Службы безопасности Украины, которая тщательно готовилась и именно в этот день год назад вышла на завершающий этап, а именно – поражение российской военной техники», – написал Зеленский.

Президент Украины напомнил, что именно 1 июня прошлого года украинская дальнобойность достигла невиданных ранее масштабов, нанеся справедливый удар по стратегической авиации врага, которая ежедневно терроризирует мирные города Украины.

По результатам операции «Паутина» был уничтожен или, по меньшей мере, поврежден 41 самолет РФ. Глава государства отметил, что этот асимметричный шаг продемонстрировал технологическое превосходство Украины: еще никогда в истории Россия не теряла столько дорогой авиатехники из-за атак несравненно более дешевых беспилотников-камикадзе.

«Украина в очередной раз доказала, что умеет действовать асимметрично, защищается активно и по-настоящему креативно, и что у России нет шансов преодолеть украинскую смелость. Украина всегда будет на шаг впереди – в технологичности, в храбрости... Спасибо всем нашим воинам за меткость! Спасибо СБУ за дальновидное лидерство!» — резюмировал Зеленский в годовщину успешной атаки.

Он также добавил, что пока Кремль пытается затягивать и расширять войну, украинцы будут продолжать ежедневно применять «дальнобойные санкции» и находить ответы, которые гарантированно уничтожат военный потенциал оккупантов.

