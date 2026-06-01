1 июня 2026, понедельник, 20:23
На московских АЗС начал стремительно дорожать бензин

  1.06.2026, 19:17
Украинские атаки на НПЗ снизили уровень нефтепереработки в России до 16-летнего минимума.

По итогам минувшей недели на столичных АЗС продолжается рост цен на дизельное топливо, также дорожает и бензин, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, средняя цена дизельного топлива выросла на 56 коп. (до 78,49 руб.), Аи-92 в среднем подорожал на 24 коп. (до 64,67 руб.), Аи-95 показал прирост цены на 35 коп. (до 71,46 руб.), а Аи-100 — на 49 коп. (до 97,53 руб.)

С начала года все виды автомобильного топлива подорожали на 2,16, 2,15, 2,45 и 4,17 руб., соответственно.

Максимальный рост стоимости продемонстрировала компания «НефтьМагистраль» — стоимость дизельного топлива на АЗС фирмы подорожало на 5,01 руб. (до 83,68 руб.), Аи-92 на 3 руб. (до 67,40 руб.), Аи-95 на 5 руб. (до 76,29 руб.), а Аи-100 на 4,9 руб. (до 99,99 руб).

Уменьшение объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах давит на правительство РФ, которое пытается предотвратить топливный кризис и резкий рост цен на заправках. Как напоминает Bloomberg, повышение цен на топливо ранее вызывало протесты, в частности, в 2018 году.

Однако ожидается, что объемы переработки нефти еще больше сократятся из-за остановки заводов и сокращения объемов их работы. По оценкам аналитической компании OilX, средний показатель в мае должен достичь 4,58 млн баррелей в день. Это почти на 700 тыс. баррелей в день (или на 13%) меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с октября 2009 года.

