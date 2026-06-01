Российские военные начали перекрашивать военную технику «под зебру» 7 1.06.2026, 19:00

Фото: The Moscow Times

Оккупанты хотят сбить с толку украинские дроны с ИИ.

На фронте в Украине появилась российская военная техника, выкрашенная в серо-белую полоску — «под зебру». Как сообщает z-канал «Военный осведомитель», такой камуфляж используется, чтобы помешать украинским беспилотникам с искусственным интеллектом идентифицировать объекты для атак. «Маловероятно, чтобы эти попытки в разбитие силуэта оказали влияние на современные алгоритмы ИИ в дронах-камикадзе, но достоверно покажет только практика», — отмечает паблик.

Сомневается в эффективности новой окраски и z-блогер Кирилл Федоров. С его точки зрения, если беспилотник будет управляться вручную, то маскировать технику таким образом бесполезно. В свою очередь z-канал «Два майора» написал, что «подобное решение может помочь, только если Камаз едет в стаде зебр». По его данным, эксперимент с нейросетями Perplexity, Gemini и Grok показал, что эта маскировка не работает: они «„в лоб“ щелкают эту задачу, не просто без проблем опознавая грузовик, но и факт применения камуфлирования». Даже «более примитивное», по словам авторов, машинное зрение применяемого украинцами американского беспилотника Hornet не создает проблем с идентификацией «зебровозов», «учитывая техническое оснащение барражирующего боеприпаса».

Подобный камуфляж применялся Великобританией для защиты боевых кораблей во время Первой мировой войны. Он назывался «ослепляющим», но не маскировал, а мешал опознать судно, определить его размер и форму. Это делалось для того, чтобы противник не попал по жизненно важным частям корпуса. Однако такие корабли все равно подбивали торпедами, более того, они были заметнее, поэтому атаковали их чаще.

В конце мая z-блогеры сообщили о развале логистики российской армии в Украине из-за беспилотников. Они констатировали, что залетающие на глубину до 150 км дешевые дроны сделали «дорогой в ад» «сухопутный мост» в Крым — федеральную трассу Р-280 «Новороссия», где с 21 мая ограничено грузовое движение. «Близкой к критической» называлась и ситуация в Донецке, где в последние месяцы ВСУ «густо» бьют по ТЭЦ, складам и расположению войск.

Удары по логистике добрались даже до берегов Азовского моря. По подсчетам OSINT-проекта «Око гора», на трассах М-14 и Н20 только за три недели мая были сожжены более 60 грузовиков. В Херсоне и Запорожье «обстановка складывается все более угрожающим образом», поскольку логистика уже «отчасти парализована», признавал «Рыбарь»: в результате в Крыму «возникла угроза дефицита некоторых товаров» и были введены ограничения на продажу топлива.

