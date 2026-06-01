Куба столкнулась с мусорным коллапсом 2 1.06.2026, 19:31

Фото: Yamil Lage/Agence France-Presse/Getty Images

Остров превращается в огромную помойку.

Куба столкнулась с мусорным коллапсом из-за топливной блокады Дональда Трампа, пишет The New York Times. В Гаване стали привычной частью городского пейзажа мусорные кучи высотой более метра и длиной до полквартала. Проблема особенно заметна в плотно заселенных районах — Центральной Гаване и муниципалитете Серро. В одном из районов Серро две стихийные свалки соревнуются между собой: одна в худшие дни растягивается на 36 метров. Жители все чаще поджигают отходы прямо на улицах. В феврале Кубинский центр нейронаук предупредил, что токсичный дым от сжигания мусора в городах может вызывать неврологические нарушения у детей.

Власти Кубы связывают ситуацию прежде всего с нехваткой горючего. Кризис резко усилился после того, как администрация США перекрыла доступ Гаваны к нефти из Венесуэлы — ее крупнейшего поставщика. США также пригрозили пошлинами любой другой стране. Из-за чего Мексика прекратила отгрузки топлива. Эти решения вызвали дефицит топлива для коммунальных служб, говорят власти Кубы.

Проблемы с отходами были и задолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В 2014 году правительственная газета Granma объясняла нестабильность сбора твердых отходов нехваткой контейнеров и спецтехники. По данным властей, Гаване требуется до 30 тысяч мусорных контейнеров, тогда как у города было только 10 тысяч. Многие из них находились в плохом состоянии.

С техникой ситуация тоже ухудшается. В 2019 году Япония подарила Кубе 100 мусоровозов, но уже через пять лет они начали выходить из строя. В этом году в Гаване из 106 мусоровозов исправными оставались лишь 44. Кубинские власти обещали, что государственная металлургическая компания произведет 40 новых мусоровозов, а также начали привлекать к уборке мусора военных и работников госпредприятий, простаивающих из-за нехватки топлива. Премьер Кубы Мануэль Марреро в прошлом году признавал трудности. «Это правда, что нам не хватает ресурсов, но нам также не хватало инициативы, более высоких стандартов», — цитирует его государственное издание Cubadebate. Экономист Рикардо Торрес из American University считает, что проблема с мусором на Кубе существует давно. «Столько, сколько я себя помню», — сказал он.

Теперь Куба столкнулась с растущими санитарными рисками. Мусорные кучи и стоячая вода привлекают мух, комаров и грызунов, а состояние системы здравоохранения остается крайне тяжелым. Местные СМИ уже связывали рост антисанитарии с лихорадкой денге, Зика, чикунгунья и оропушу, а также увеличением числа случаев рвоты и диареи, лептоспироза, связанного с грызунами. Летом страну может накрыть новая волна заболеваний, переносимых комарами.

