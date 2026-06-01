1 июня 2026, понедельник, 15:50
Как Киев хочет вернуть молодых специалистов домой

4
  • 1.06.2026, 14:52
  • 1,778
Фото: Serhii Hudak/Ukrinform/NurPhoto

Украина признает, что простые призывы к возвращению не сработают.

Украина на фоне войны сталкивается с масштабным оттоком молодых и трудоспособных граждан за рубеж, многие из которых все чаще принимают решение не возвращаться на родину, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ООН, почти 5,8 миллиона украинцев находятся под временной защитой за рубежом, в основном в странах ЕС. Среди них около 1,2 миллиона — молодые люди в возрасте 18–34 лет, которые необходимы для восстановления экономики, государственных институтов и демографического баланса страны.

Социологические данные показывают снижение желания вернуться: если в 2024 году 32% беженцев заявляли о намерении вернуться, то в 2025 году таких стало лишь 22%. При этом доля тех, кто не планирует возвращаться, выросла до 31%.

Эксперты отмечают, что многие молодые украинцы адаптировались к жизни в Европе, получили образование и профессиональный опыт, а также сравнивают перспективы жизни за границей и дома. Ключевыми факторами остаются уровень доходов, качество институтов и стабильность.

Киев признает, что простые призывы к возвращению не сработают. Вместо этого Украина должна создать конкурентную экономику с высокооплачиваемыми рабочими местами, инновационными отраслями и прозрачными институтами.

Среди предложений — программы возвращения специалистов в государственное управление, восстановление городов и инвестиции в образование и жилье. Отдельное внимание уделяется борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

По мнению аналитиков, способность Украины удержать и вернуть свое молодое поколение станет одним из главных факторов ее долгосрочной безопасности и восстановления после войны.

