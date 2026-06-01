В Новополоцке после столкновения с Mercedes перевернулась «скорая»
- 1.06.2026, 15:00
В Новополоцке произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в областной ГАИ.
Происшествие случилось 1 июня около 11.00 на пересечении улиц Молодежной и Калинина. По данным инспекторов, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковой сигнализацией и столкнулась с Mercedes. От удара спецавтомобиль перевернулся на бок.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, люди не пострадали.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.