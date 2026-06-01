«Пришлось торговаться»

Белоруска оставила в такси Варшавы документы и рассказала, как возвращала их.

Ольга поехала в Варшаву, чтобы решить вопросы по здоровью. А на обратном пути, в поезде, обнаружила, что пропала папка с документами. Белоруска заподозрила, что оставила ее в такси, и обратилась в поддержку Bolt. Вскоре выяснилось: водитель нашел папку, но вернуть ее готов только за деньги. Какую сумму потребовал водитель и как на это отреагировала служба такси, Ольга рассказала MOST. А журналисты выяснили, что говорит о таких ситуациях закон.

Ольга признается: когда через службу такси узнала, что водитель нашел документы, вздохнула с облегчением. В ближайшее время у нее должна была состояться операция, а в папке были все необходимые результаты анализов, обследований и направление в больницу. Она написала в службу поддержки такси сообщение с просьбой передать его водителю.

— В сообщении я объяснила, какие там документы, оставила адрес больницы, куда нужно их отвезти. Конечно, я предполагала, что водителя нужно будет отблагодарить и была готова к этому.

Однако ситуация развивалась неожиданно. По словам Ольги, водитель через поддержку передал, что вернет документы только после оплаты — 300 злотых через систему платежей BLIK. В подтверждение он предложил прислать фотографии найденной папки.

— Я объяснила менеджеру, что сумма очень большая, тем более речь идет о документах больного человека, которому нужна операция.

В службе поддержки Bolt ей ответили, что сожалеют о ситуации, но вопрос нужно решать напрямую с водителем. Если договориться не получится, рекомендовали обратиться в полицию. Также сообщили, что номер телефона белоруски уже передали водителю.

Водитель сам написал Ольге. Он еще раз назвал сумму и сообщил, что после оплаты доставит документы по указанному адресу. Также он написал, что плохо знает польский и просит общаться при помощи мессенджеров.

— Я уже лично ему в сообщении объяснила, что сумма для меня слишком высокая, рассказала, что операция серьезная, и попросила снизить вознаграждение. Пришлось торговаться, — вспоминает белoруска.

Сфотографировал документы на ресепшене и ждал следующей оплаты

После переговоров стороны сошлись на 200 злотых. Ольга предложила разделить оплату: 100 злотых — сразу и еще 100 — после того, как документы окажутся в больнице. Водитель согласился.

Женщина перевела первую часть суммы. Спустя некоторое время водитель действительно приехал в госпиталь, сфотографировал передачу документов на ресепшене клиники и ждал, пока Ольга переведет вторую часть. Белoруска оплатила еще 100 злотых.

В итоге документы удалось вернуть, но ситуация оставила у нее неприятное впечатление.

— Я понимала, что, возможно, придется заплатить — как за поездку или даже больше. Но не ожидала, что это будет такая сумма. И меня удивило, что сервис Bolt никак не повлиял на ситуацию и фактически оставил решение вопроса на усмотрение водителя.

Что говорит закон

Подобные ситуации в Польше регулируются Законом «О найденных вещах». По нему, если нашедший знает владельца вещи или документа, он должен незамедлительно его уведомить.

Если же нашедший не знает владельца (или его место пребывания), то он должен уведомить о находке соответствующего старосту. При этом если вещь найдена в чужом помещении, то нужно уведомить того, кто его занимает (тогда это лицо либо само свяжется с владельцем, либо уведомит старосту). А если в общественном здании, общественном транспорте и так далее — то управляющего зданием, водителя и так далее.

В соответствии со ст. 10, нашедший, выполнивший свои обязанности и хранящий находку, вправе требовать от владельца вознаграждения в сумме 1/10 стоимости вещи. Но заявить о таком требовании он должен не позднее чем в момент передачи вещи. Если даже нашедший сам не хранит находку, он все равно может заявить о своем праве на вознаграждение.

Для документов установлены отдельные правила. Они передаются владельцу либо (если он не известен нашедшему) старосте, если только документ не содержит другой информации о том, кому он должен быть передан в случае нахождения.

Найденные деньги и другие финансовые инструменты, а также вещи, имеющие историческую, научную или художественную ценность, должны быть незамедлительно переданы старосте. Исключение предусмотрено для наличных денег, если сумма не превышает 5% установленной минимальной зарплаты.

Ситуация Ольги, впрочем, может не укладываться в эти правила, поскольку она попросила водителя отвезти документы в конкретное место. Так что их отношения могут трактоваться как заказ услуги по доставке, за которую определена конкретная плата.

