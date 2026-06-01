«Наорали и продали булку с плесенью»
- 1.06.2026, 14:25
- 1,424
Минчанка пожаловалась в соцсети на столичный KFC.
Пользовательница Threads Арина пожаловалась на минский ресторан KFC на фудкорте в торговом центре Green City. В посте она не только указала на некачественную еду, но и на хамство работников ресторана.
Девушка рассказала, что сотрудники фастфуда разговаривали с ней грубо, кричали и не хотели продавать комбо «6 за 6,90». Когда же заказ удалось сделать, девушка увидела на булке лонгера плесень, что связала с своеобразной местью клиентке от работников заведения.
В комментариях пользователи также жаловались на хамство сотрудников и указали Арине, что акция закончилась еще в конце мая, на что девушка ответила, что конфликт начался после оплаты заказа, якобы сотрудники провели платеж, после чего заговорили о том, что акция закончилась.
«Там постоянно какая-то жесть. Три года туда не ходим.»
«Как-то зашли туда со Ждановичей с дочерью. Лучше бы этого не делали.»
«Нужно написать в санстанцию.»
Ранее столичный центр гигиены и эпидемиологии временно закрыл ресторан KFC в торговом центре Dana Mall после публикации в Threads с фотодоказательствами беспорядка и антисанитарии на кухне точки фастфуда.