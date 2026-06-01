1 июня 2026, понедельник, 15:49
ЕС хочет исключить из программы беженцев украинских мужчин призывного возраста

  1.06.2026, 14:08
Программа сейчас действует до марта 2027 года.

Европейские страны рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной программы временной защиты, которую ввели после полномасштабного вторжения России в Украину и которая предоставила убежище более 4 млн человек.

Как пишет Euractiv, это предложение появилось во время обсуждений относительно будущего Директивы ЕС о временной защите, что позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных процедур предоставления убежища. Программа сейчас действует до марта 2027 года.

Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомился Euractiv, среди обсуждаемых вариантов является продление срока действия временной защиты при одновременном сужении ее сферы применения, в частности путем «исключения мужчин призывного возраста» или лиц, выехавших из Украины на незаконных основаниях.

Как пишет издание, любое такое ограничение будет применяться к новым заявителям, которые стремятся получить статус временной защиты.

В прошлом году Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС подготовиться к возможному постепенному прекращению действия программы. В 2024 году были приняты рекомендации по «скоординированному переходу к более стабильным правовым статусам», однако на сегодня прогресс в этом направлении является неравномерным, пишет Euractiv.

Дальнейшую судьбу этой системы обсудят министры по вопросам миграции на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, которое состоится на этой неделе. Если систему решат продлить или изменить, соответствующее предложение должна подготовить Европейская комиссия.

