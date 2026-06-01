Пашинян отверг требование Путина

НИКОЛ ПАШИНЯН

Армения не будет проводить референдум.

На данный момент отсутствует обоснование для немедленного проведения Арменией референдума о курсе на вступление в Евросоюз и о выходе из ЕАЭС, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Ранее такое требование в адрес Еревана озвучил президент РФ Владимир Путин, который заявлял, что только в таком случае две страны смогут разойтись «мягко, интеллигентно и взаимовыгодно». По словам Пашиняна, проведение такого референдума «не логично», пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства и даже не приблизилась к получению статуса кандидата на вступление, пишет The Moscow Times.

«По сути, нет оснований, не сформирован баланс, чтобы мы могли предложить народу выбор идти по тому или иному пути. Сегодня этот выбор теоретический, а ставить теоретический выбор на референдум не столь разумно, неправильно и необоснованно», — сказал Пашинян в видеообращении в Facebook. Ереван продолжит в спокойном и хладнокровном режиме работать в ЕАЭС, где сохраняется пока не использованный потенциал, добавил премьер. По его словам, отношения с РФ находятся в стадии трансформации, а экономическая политика Армении соответствует принципу «независимость — это замена зависимости от немногих зависимостью от многих».

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума», — отметил Пашинян.

На прошлой неделе Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, в котором те призвали Ереван «в возможно короткие сроки» провести референдум о вступлении в ЕС и выходе из союза. В возглавляемой Москвой организации считают, что подготовка Армении ко вступлению в ЕС несет «существенные риски» экономической безопасности стран ЕАЭС.

