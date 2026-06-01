- 1.06.2026, 14:06
Белорусы делятся снимками необычных радуг после последних весенних дождей.
Пользователь Threads под ником tsymbal_photo остановил автомобиль и вышел из него ради красивого снимка. Его впечатлила двойная радуга после вчерашнего дождя.
«Я был единственным, кто остановился и вышел из машины, остальные просто ехали. Не зря получается? Снято на телефон», - написал он под опубликованными фото.
В ответ многие другие пользователи соцсети поделились своими снимками и впечатлениями, заметил сайт Charter97.org
«Безумно красиво! Получилось проехать под радугой?» — спросил один из них.
«Вау, какая она яркая», — написал еще один комментатор под постом.
«Желаю вам, не потерять эту способность, замечать прекрасное!» — обратилась к автору снимка его подписчица.