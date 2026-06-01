Ученые нашли «Розеттский камень» для расшифровки странных сигналов из глубокого космоса 1.06.2026, 13:50

Источники загадочного радиоизлучения давно ставят астрономов в тупик.

Четыре года назад астрономы впервые обнаружили объект, выпускающий странные радиосигналы. Такого раньше никогда не наблюдали ученые и не могли связать это явление ни с одним из известным астрономическим объятом, пишет «Фокус».

Затем были обнаружены еще около десяти подобных долгопериодических радиотранзиентов в разных частях нашей галактики. Но объяснить их природу астрономы не могли. Теперь ученые с помощью мощного радиотелескопа ASKAP в Австралии наконец-то обнаружили космический «Розеттский камень», то есть объект, который помогает разобраться с загадочными радиосигналами из глубокого космоса.

По словам ученых, долгопериодические радиотранзиенты, то есть источники необычного радиоизлучения уже несколько лет ставили астрономов в тупик. Около десятка необычных сигналов пришли из разных частей Млечного Пути, но их происхождение оставалось неясным.

Одни ученые считали, что эти радиосигналы выпускают звезды типа белый карлик с сильным магнитным полем, другие считали, что это делают белые карлики в двойной системе, когда поглощают вещество соседней звезды. Затем в прошлом году был обнаружен источник радиосигнала, который к тому же выпускал и рентгеновское излучение и это усложнило поиск ответов на существующую загадку.

Но теперь астрономы обнаружили новый объект, названный ASKAP J1745-5051, которой помогает раскрыть природу источников загадочных сигналов из космоса. Это белый карлик с сильным магнитным полем, который существует в двойной системе и активно поглощает вещество другой звезды, которая является красным карликом. Система находится на расстоянии от 1300 до 30 000 световых лет от нас и содержит почти все характеристики ранее обнаруженных долгопериодических радиотранзиентов. Ученые говорят, что это первый случай, когда они смогли точно отследить источник загадочного сигнала.

Белые карлики – это остатки таких звезд, как Солнце, которые умерли. При этом данные звезды имеют размер как наша планета.

Красные карлики – это самый распространенный тип звезд в Млечном Пути. Эти звезды меньше и холоднее Солнца.

Радиосигнал в системе ASKAP J1745-5051 исходит каждую 81 минуту и сопровождается периодическим рентгеновским излучением. Наблюдения показывают, что система является магнитной катаклизмической переменной. Белый карлик притягивает вещество своего компаньона, которое направляется магнитным полем белого карлика на его поверхность. Когда вещество сталкивается с белым карликом, оно нагревается до миллионов градусов Цельсия и выпускает высокоэнергетическое излучение. Между тем, газ, ускоренный магнитными полями двух звезд, создает периодический радиосигнал.

