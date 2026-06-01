Производитель iPhone выпустил бюджетного соперника Tesla Model Y 1.06.2026, 14:45

Foxtron Cavira — недорогой семейный электрокроссовер

Фото: Foxconn

С запасом хода 570 километров.

Электромобиль Foxtron Cavira — новая модель от тайваньского гиганта Foxconn. Компания, которая занимается производством iPhone для Apple, в последнее время активно развивает автомобильную линейку. О новинке рассказали на сайте Carscoops.

Электрокроссовер Foxtron Cavira — серийная версия концепта Model C, который дебютировал еще в конце 2021 года. Он достигает 4695 мм в длину при колесной базе 2920 мм, то есть подобен по размерам Tesla Model Y. У него рельефные боковины, а фары соединены диодными полосами.

В салоне установили цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый тачскрин портретного формата, однако есть и физические переключатели. Комплектация Foxtron Cavira включает акустику с 12 динамиками, климат-контроль с распылителем духов, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, электропривод, подогрев и вентиляцию сидений.

Новый Foxtron Cavira предложат в 249-сильной заднеприводной и 468-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант стартует до сотни за 3,9 с. С батареей емкостью 82,7 кВт∙ч запас хода составляет 538 км с полным приводом и 578 км — с задним.

Электромобиль Foxconn сначала будут продавать на Тайване, а позже стартует его экспорт. Точная цена Foxtron Cavira пока не раскрывается, но известно, что он будет не намного дороже младшей модели Bria, которая стоит от $28 700.

