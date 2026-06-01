«Нас кормит огород»

  • 1.06.2026, 15:09
Крик души белоруски.

У многих жителей нашей страны не хватает средств даже на предметы и продукты первой необходимости. Белоруска под ником ananasovvva рассказала о том, как выживает ее семья, заметил сайт Charter97.org.

«Я из Беларуси, из небольшого поселка, — пишет она. — Живу с матерью вдвоем, есть сын 6 лет. В большинстве своём нас кормит огород, так как, сами понимаете, в деревне нет работы. Я езжу в соседнюю деревню, она крупнее, там подрабатываю. Мне приходится оставлять ребенка одного дома, не осуждайте — нет выбора, у нас возникла проблема с подогревом ему еды. Я не разрешаю включать ему газовый баллон. Ему банально нужно подогреть себе суп и кашу. Нам очень нужна микроволновая печь».

В комментариях многие пользователи рассказали о своей ситуации и признались, что даже для покупки недорогих предметов быта приходится брать кредиты.

«Человек просит помочь приобрести микроволновку. В наше время это уже не роскошь», — отметил один из них.

