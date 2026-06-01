Лучший футболист Лиги чемпионов отказался отвечать по-русски 9 1.06.2026, 8:05

Видеофакт.

Грузинский форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26, в котором французский клуб в серии пенальти победил лондонский «Арсенал», не стал разговаривать по-русски с журналистом в смешанной зоне, пишет Championat.com.

After PSG won the Champions League, a Russian journalist asked Georgian footballer Khvicha Kvaratskhelia a question in Russian:



“Can you talk about your emotions in Russian?”



“No, I can't speak, sorry,” was Khvicha's answer. pic.twitter.com/34bukFdueB — PUBLIKA (@Publika_ge) May 31, 2026

В сети появилось видео, на котором во время пресс-подхода к Кварацхелии к нему обратились по-русски, но тот отказался продолжать разговор.

— Хвича, можно по-русски: какие у тебя эмоции были? Всё-таки…

— No, I can't speak, sorry («Нет, я не могу говорить, извините»), — ответил Кварацхелия по-английски и продолжил отвечать на вопросы грузинских журналистов на своем родном языке.

Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов по итогам сезона 2025/2026.

