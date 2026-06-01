Гарри Каспаров: Возможен только один исход войны в Украине 1 1.06.2026, 9:59

Гарри Каспаров

Это лишь вопрос времению

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров заявил, что не сомневается в освобождении Крыма, однако считает невозможным прогнозировать конкретные сроки такого развития событий.

В эфире YouTube-канала «Форум свободной России» Каспаров отметил, что сейчас недостаточно информации для объективной оценки ситуации на фронте и перспектив дальнейшего развития войны. Вместе с тем он подчеркнул, что считает возвращение Крыма под контроль Украины неизбежным итогом конфликта.

По словам политика, вопрос заключается не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно. Он также обратил внимание на нарастающие логистические трудности, с которыми, по его мнению, сталкивается российская группировка на полуострове.

Отдельно Каспаров отметил эффективность действий Украины в условиях противостояния значительно более крупному противнику.

«Надо отдать должное, что Украина, учитывая масштаб врага, с которым она борется, нашла крайне эффективный метод борьбы. Вот этот новый вид ведения войны создал принципиально новую ситуацию и даже не на поле боя, а внутри всей вот этой конфликтной ситуации, потому что мы много раз говорили, что исход войны в Украине повлияет на весь мир», — заявил он.

