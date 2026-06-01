закрыть
1 июня 2026, понедельник, 10:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гарри Каспаров: Возможен только один исход войны в Украине

1
  • 1.06.2026, 9:59
  • 6,342
Гарри Каспаров: Возможен только один исход войны в Украине
Гарри Каспаров

Это лишь вопрос времению

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров заявил, что не сомневается в освобождении Крыма, однако считает невозможным прогнозировать конкретные сроки такого развития событий.

В эфире YouTube-канала «Форум свободной России» Каспаров отметил, что сейчас недостаточно информации для объективной оценки ситуации на фронте и перспектив дальнейшего развития войны. Вместе с тем он подчеркнул, что считает возвращение Крыма под контроль Украины неизбежным итогом конфликта.

По словам политика, вопрос заключается не в том, произойдет ли это, а в том, когда именно. Он также обратил внимание на нарастающие логистические трудности, с которыми, по его мнению, сталкивается российская группировка на полуострове.

Отдельно Каспаров отметил эффективность действий Украины в условиях противостояния значительно более крупному противнику.

«Надо отдать должное, что Украина, учитывая масштаб врага, с которым она борется, нашла крайне эффективный метод борьбы. Вот этот новый вид ведения войны создал принципиально новую ситуацию и даже не на поле боя, а внутри всей вот этой конфликтной ситуации, потому что мы много раз говорили, что исход войны в Украине повлияет на весь мир», — заявил он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров