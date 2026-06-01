ISW: Z-пропаганда паникует из-за ударов ВСУ по логистике 1 1.06.2026, 8:12

Фото: Dev.ua

Проблемы у россиян от Луганска до Крыма.

Украинская кампания ударов средней дальности по российским наземным линиям сообщения нарушает работу российской логистики по всей территории проведения военных действий — от оккупированной территории Луганской области до Крыма.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 31 мая.

В этот день Третий армейский корпус сообщил, что украинские войска обеспечили контроль огня с помощью беспилотников над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадиевкой. Все эти населенные пункты расположены примерно на расстоянии от 50 до 90 километров от линии фронта. Третий армейский корпус Украины заявил, что украинские войска регулярно наносят удары по российским объектам логистического обеспечения, бронетехнике и складам боеприпасов в этом районе, а недавно достигли контрольно-пропускного пункта Изварино на международной границе, который расположен на расстоянии более 205 километров от позиций украинских операторов беспилотников.

Как отмечают аналитики ISW, в последние месяцы украинские военные значительно усилили удары по российским складам, базам и маршрутам снабжения. Это создает проблемы для обеспечения российской армии, влияет на ситуацию на фронте и замедляет продвижение российских войск.

31 мая российские «военкоры» подтвердили, что украинские удары создают логистические проблемы для российских войск по всей территории проведения боевых действий. Один из них заявил, что украинские дроны сейчас прорывают российскую противовоздушную оборону по всей территории оккупированной Луганской области и достигают границы с Ростовской. Другой российский «военкор» пожаловался, что украинские удары средней дальности существенно нарушают российскую логистику не только вдоль сухопутного коридора, соединяющего оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей с Крымом, но и на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«Военкор» заявил, что эти удары вызвали значительный дефицит горючего и серьезно осложнили ротацию российского личного состава и поставки боеприпасов на территории Донбасса.

27 мая министр обороны Михаил Федоров анонсировал программу Логистический локдаун. Министерство обороны вместе с Генштабом выделило 5 млрд грн на закупку средств для ударов по российской логистике на оперативной глубине — так называемые middle strike.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com