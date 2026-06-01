США ударили по военным целям в Иране
- 1.06.2026, 8:22
Уничтожены средства ПВО, пункт управления и дроны режима аятолл.
Армия США атаковала радары и пункты управления беспилотниками в районе Горук и на острове Кешм в Иране. «Удары были нанесены в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, в том числе на сбитый американский дрон MQ-1, который летел над международными водами», — сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
По его данным, американские истребители оперативно уничтожили иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных дрона, угрожавших судам в региональных водах. В командовании пообещали и дальше защищать интересы США в ответ на «неоправданную иранскую агрессию в рамках действующего перемирия».
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь заявили, что в ответ на недавний удар армии США по телекоммуникационной вышке в Сирике (провинция Хормозган) иранские силы нанесли удар по американской авиабазе, с которой велась атака, и «уничтожили наземные цели».