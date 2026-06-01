Z-блогеры заявили о пустых угрозах Кремля 1.06.2026, 8:57

В это время Киев наносит эффективные удары.

Российские военные блогеры и пропагандисты все чаще признают последствия украинских ударов по тыловой инфраструктуре. По их словам, атаки беспилотников привели к перебоям с поставками топлива и осложнили логистику на оккупированных территориях, пишет «Диалог».

Один из российских военкоров обратил внимание, что вскоре после заявлений МИД РФ о подготовке «ответных мер» Украина нанесла новые удары по объектам топливной инфраструктуры на юге России. Одновременно усилилось давление на ключевые транспортные артерии и стратегические маршруты снабжения.

На этом фоне проблемы с топливом фиксируются в Крыму, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также в отдельных районах Донбасса. Российские военблогеры признают, что удары по логистическим объектам заметно осложняют обеспечение войск.

При этом, по их оценкам, действенных способов быстро устранить возникшие проблемы у российских сил пока нет.

