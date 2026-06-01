Сербия может отменить безвиз с РФ 2 1.06.2026, 9:32

Для вступления в ЕС.

Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией для вступления в Европейский союз, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

«Есть заявления, чтобы к концу 2026 сделать все это. Но насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС», — сказал Станоевич в интервью «Известиям». При этом, по его мнению, Белград еще далек от присоединения к ЕС, а преждевременная отмена безвизового режима может ударить по экономике страны.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году и получила статус кандидата в 2012-м. Двусторонний безвизовый режим между Россией и Сербией был введен в июле 2009 года. Он позволяет гражданам свободно находиться в странах без оформления виз до 30 дней. До этого в сербском МИДе заявляли, что к концу 2026 года Белград синхронизирует свою визовую политику с европейской. Еще в 2023-м власти страны отменили безвизовый режим с Кубой и прекратили рейсы в эту страну. Затем были введены визы для жителей Катара, Кувейта, Монголии и Омана.

Также ЕС усилил давление на Сербию и потребовал сократить количество выдаваемых россиянам видов на жительство и гражданств.

