Вольфович заговорил о войне

Александр Вольфович

И назвал возможную дату.

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Европа готовится к войне в 2030 году.

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристическая политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности.

В качестве основных врагов они видят Российскую Федерацию и Республику Беларусь, хотя прекрасно это видят теми развернутыми силами и средствами разведки, которые развернуты вдоль границ, что никакой угрозы с территории Республики Беларусь, с территории западных регионов Российской Федерации по отношению к нашим западным партнерам нет и быть не может», — цитирует Вольфовича СТБ.

Отметим, западные военные прогнозируют, что в 2030 году Россия может напасть на Европу. Запад действительно готовится к войне, но оборонной.

