Ученые назвали неожиданный секрет здоровья сердца 2 1.06.2026, 9:05

3,116

фото: Stock

Есть важный фактор.

Американские ученые пришли к выводу, что для здоровья сердца важнее качество продуктов, чем строгое ограничение жиров или углеводов. Как низкоуглеводные, так и низкожировые диеты могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, если основаны на полезных и малообработанных продуктах. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Исследователи из Гарвардского университета проанализировали данные почти 200 тыс. мужчин и женщин, за которыми наблюдали около 30 лет.

Оказалось, что решающее значение имеет не количество жиров или углеводов в рационе, а происхождение этих питательных веществ. Диеты с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров были связаны с более низким риском развития ишемической болезни сердца. Напротив, низкоуглеводные или низкожировые рационы, основанные на переработанных продуктах, животных жирах и недостатке растительной пищи, не давали такого эффекта.

«Наши результаты показывают, что дело не только в сокращении углеводов или жиров, а в качестве продуктов, из которых состоит рацион», — отметил руководитель исследования Чжиюань Ву.

Участники, придерживавшиеся более качественного и разнообразного питания, имели более высокий уровень «хорошего» холестерина, а также более низкие показатели жиров в крови и воспалительных маркеров. Кроме того, у них значительно реже развивалась ишемическая болезнь сердца — основная причина инфарктов.

Авторы считают, что полезные низкоуглеводные и низкожировые диеты могут воздействовать на организм через схожие биологические механизмы, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com