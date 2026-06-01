Как быстро будет дорожать доллар в Беларуси? 1.06.2026, 9:29

1,584

Прогноз эксперта.

В последнюю неделю мая на белорусском валютном рынке продолжил формироваться разворот курса национальной валюты, о котором шла речь в предыдущем обзоре. Каких курсов ждать и как поведет себя белорусский валютный рынок в первые дни лета, объясняет в традиционном обзоре для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Доллар начал расти

Обменный курс доллара США менялся разносторонне, но в целом по итогам недели курс доллара вырос на +0,34%. К началу текущего года сохраняется падение курса на -4,92%. Курс закрытия недели USD/BYN 2,760, хотя ещё во вторник 26 мая курс доллара поднимался до локального максимума в USD/BYN 2,7703.Объём торгов долларом снизился по сравнению с предыдущей неделей более чем вдвое и составил 67,788 млн долларов США. очевидно, что пик интереса к американской валюте пришёлся на 19 мая, что косвенно подтверждается отчётом Нацбанка о покупках иностранной валюты в международные резервные активы.

Курс российского рубля на Белорусской валютно-фондовой бирже также изменялся в сторону роста и к окончанию торговой недели вышел на RUB/BYN 3,8674 за 100 российских рублей. Накануне, в четверг 28 мая, рубль поднимался на БВФБ до 3,872. В целом за неделю рост курса рубля составил +0,23%, к началу года увеличение курса рубля составляет уже 4,36%. Объём торгов рублём за прошлую неделю составил среднее значение в 17 067,390 млн рублей, или примерно 239,17 млн долларов США.

Косвенным подтверждением того, что Нацбанк уменьшил покупку валюты на внутреннем рынке может служить сокращение разницы котировок на биржевых торгах и курсов покупки-продажи иностранной валюты в коммерческих банках. В середине мая, при наибольших объёмах торгов на БВФБ банки выставляли более высокие курсы. Но к окончанию мая эта разница сократилась и в последние дни месяца банковские курсы сближаются с биржевыми.

Что сдерживает рост доллара?

Наметившийся разворот обменных курсов иностранных валют имеет шанс на усиление с началом июня 2026 года. На российском финансовом рынке ожидают решения Минфина о вероятном увеличение объёма покупки иностранной валюты с текущих 1,5 миллиардов рублей до 10 – 12 миллиардов. Такое решение может быть принято 3 июня.

Кроме этого, на фоне объявленного 60-дневного перемирия между США и Ираном и вероятным выходом на подписание итогового документа цена нефти на мировых рынках к концу прошлой недели опустилась до 91,70 USD/Br после максимумов конца апреля в 110- 120 USD/Br. Российская нефть марки Urals, впрочем, продолжает торговаться выше 100 USD/br и, вдобавок к этому, Евросоюз намерен пересмотреть потолок цена на российскую нефть в сторону повышения.

Прогноз на неделю

Ещё одним фактором смягчения поддержки рубля может стать потенциал снижения ключевой ставки Банка России на июньском заседании сразу на 1,00%. Об этом говорил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам господин Аксаков.

Таким образом, с началом июня обменный курс доллара США на российском финансовом рынке может отойти от годовых минимумов. Для белорусского валютного рынка это означает продолжение разворота курса доллара и выход валютной пары USD/BYN на уровень около 2,85.

Обменный курс российского рубля на БВФБ будет формироваться под влиянием внешнеэкономического баланса, но в условиях роста товарообмена между Беларусью и Россией высокий курс российской валюты более интересен белорусскому бюджету. Как это отразится на валютных торгах – увидим к середине июня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com