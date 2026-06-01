США и Великобритания провели масштабные учения у границы с Беларусью 1.06.2026, 9:59

Фото: U.S. Army / Emilie Lenglain

Армия США в этом месяце провела совместные учения с британскими военными, направленные на развитие и унификацию подходов к борьбе с беспилотниками в рамках усилий НАТО по усилению обороны восточного фланга. Об этом сообщает Forbes.

Учения под названием Project Flytrap 5.0 прошли в Литве примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. Они стали очередным этапом расширяющейся серии манёвров, начатой в прошлом году в Германии и Польше, где отрабатываются способы противодействия дронам в условиях мобильных боевых действий и «сетевой» войны.

В ходе тренировки военные протестировали более 50 технологических решений — от систем обнаружения и перехвата БПЛА до наземных роботизированных платформ. Отдельный акцент был сделан на быстром обмене обратной связью между солдатами и разработчиками технологий, что позволяет оперативно дорабатывать оборудование.

Представители армии США отмечают, что программа становится всё более масштабной и в следующем этапе может вырасти до уровня бригадных учений. По их словам, это часть более широкой инициативы NATO по усилению возможностей стран альянса на фоне роста угрозы беспилотных атак.

Главный технический директор армии США Александр Миллер подчеркнул, что ключевая цель проекта — не только внедрение новых технологий, но и их интеграция в реальную маневренную войну. Он отметил:

«Как совместить всё это так, чтобы солдаты могли воевать, двигаться и оставаться защищёнными?»

Также он добавил, что подход армии становится более прагматичным и ориентированным на стоимость решений:

«Не обязательно выбирать самое совершенное решение. Нужно просто хорошо понять проблему и быстро её решить».

Отдельно отмечается, что США и Великобритания работают над объединением тактических систем и архитектуры данных для повышения эффективности противодействия дронам. Британская сторона, по словам Миллера, с самого начала активно участвует в разработке средств защиты для отдельных военнослужащих и предлагает собственные технологические подходы.

Кроме высокотехнологичных решений, военные также тестируют более дешёвые способы поражения БПЛА — включая использование существующего вооружения с модернизированными боеприпасами, способными срабатывать при сближении и поражать дроны осколками.

