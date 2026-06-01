FT: «Теневой флот» РФ может привести к масштабной экологической катастрофе 1.06.2026, 10:22

Более половины российских танкеров находятся в опасном техническом состоянии.

Более половины танкеров «теневого флота» страны-агрессора России могут находиться в опасном техническом состоянии и представлять угрозу серьезной экологической катастрофы. Об этом 31 мая сообщила Financial Times.

Генеральный директор GMS Partnership Анил Шарма в комментарии FT заявил, что в скором времени может произойти крупное нефтяное загрязнение, подобное аварии 1979 года, когда столкнулись SS Atlantic Empress и Aegean Captain, в результате чего в море вылилось более 2 млн баррелей нефти.

По его мнению, не менее трети судов следует утилизировать,

По данным брокера Clarksons, в «теневом флоте» насчитывается около 1,8 тыс. судов, из которых примерно 1,5 тыс. – нефтяные. Большинство из них старше 20 лет.

Владельцы судов, подпадающих под санкции, пытаются максимально продлить их срок эксплуатации из-за прибыльности торговли нефтью на фоне кризиса в Персидском заливе, объясняет FT.

Глава судоходной компании CMB Tech Александр Саверис рассказал, что эти суда часто не застрахованы. Также они плохо обслуживаются, а на борту – неквалифицированный экипаж.

По его словам, катастрофа «рано или поздно произойдет».

Саверис добавил, что «это бомба замедленного действия».

