Россия закрыла экспорт авиакеросина после ударов по НПЗ 1.06.2026, 10:16

Фото: nwca.ru

Украинские дроны парализовали часть российской нефтепереработки.

Российское правительство на пять месяцев, до 30 ноября, запретило экспорт из страны авиакеросина, пишет The Moscow Times. Новым решением правительства ограничивается экспорт топлива ‌для реактивных ‌двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. «Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — сказано в сообщении.

Исключение будет действовать в том числе на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, авиакеросин, помещенный под таможенную процедуру до того, как постановление о запрете экспорта начало действовать, а также на поставки по межправительственным ‌соглашениям. Новое ограничение было введено вслед за запретом на вывоз бензина, действующим с конца марта, на фоне ударов украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам, в результате которых, по оценкам, остановились почти все НПЗ в Центральной части России, а нефтекомпании потеряли 25% мощностей по производству топлива.

Согласно подсчетам Reuters, ко второй половине мая в связи с налетами беспилотников ВСУ в России остановились НПЗ суммарной мощностью 238 тысяч тонн в сутки. Это примерно четверть общероссийских мощностей. При этом в центральной части РФ нефтепереработка практически остановилась после ударов по крупным заводам в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле, которые суммарно выпускали более 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного топлива.

В прошлом месяце полностью или частично останавливали производство шесть российских НПЗ, включая «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» и «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза» (4-е и 2-е место по мощности в России).

В минувший вторник, как сообщали источники «Интерфакса», ситуация на топливном рынке обсуждалась у вице-премьера Александра Новака, к которому вызвали представителей нефтяных компаний. По итогам обсуждений нефтяникам было рекомендовано «сдерживать экспорт» нефтепродуктов. Помимо авиакеросина власти могут запретить вывоз из страны дизтоплива, отмечал один из собеседников.

