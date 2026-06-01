Операция «Паутина» продолжается 4 1.06.2026, 7:30

Фото: Fedor Leukhin/Wikipedia

Эксперт объяснил, почему потеря Ту-142 неприятна для РФ.

Уничтожение двух стратегических противолодочных самолётов Ту-142 может рассматриваться как продолжение операции «Паутина», проведённой год назад, после которой российская сторона, по мнению эксперта, не смогла полноценно компенсировать потери. Об этом в Facebook написал военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем «Рейд» и аналитик Defense Express Иван Киричевский.

По его оценке, такие эпизоды демонстрируют уязвимость российской военной инфраструктуры, а информационная реакция Москвы направлена на снижение значимости произошедшего. «Речь идет об эпизоде, где украинские дроны очень жирно поводили тряпкой по «красным линиям» россиян», — отметил он.

Эксперт уточняет, что Ту-142 — это дальний противолодочный самолёт океанской зоны, созданный для поиска и уничтожения атомных подводных лодок с межконтинентальными ракетами. Он обладает боевым радиусом до 5000 км и может нести до 11 тонн вооружения, включая гидроакустические буи, торпеды и глубинные бомбы.

«Боевой радиус самолетов семейства Ту-142 составляет 5000 км, боевая нагрузка – до 11 тонн», — подчеркнул Киричевский.

По его словам, у России имеется ограниченное количество таких машин: около 12 единиц Ту-142М/МЗ и ещё порядка 10 в версии Ту-142МР, используемой для связи с атомными подводными лодками, несущими ядерное оружие.

Он также отметил, что поражение объектов в Таганроге, где, по его словам, осуществлялся ремонт и обслуживание этих самолётов, является значимым ударом по возможностям РФ. При этом эксперт сомневается в версиях о поражении списанной техники.

«Оценка некоторых украинских обозревателей о том, что в Таганроге ударили по просто списанным в 2010-х годах Ту-142, также выглядит неверной», — заявил он, добавив, что факт возгорания самолётов указывает на наличие топлива и их пригодность к полётам.

Отдельно Киричевский подчеркнул, что эти самолёты имеют значение не только для противолодочной обороны, но и для системы ядерного сдерживания на морском направлении.

