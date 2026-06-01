ООН оказалась на грани банкротства 1.06.2026, 6:30

Из-за отказа США и Китая вносить платежи.

Организация Объединённых Наций столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями из-за задержек обязательных взносов со стороны крупнейших доноров — США и Китая. По данным The Wall Street Journal, на эти две страны приходится около 42% базового бюджета ООН.

Сообщается, что задолженность США превышает 4 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон сократил участие в ряде международных программ, включая Всемирную организацию здравоохранения, объясняя это необходимостью борьбы с неэффективными расходами. Китай, несмотря на недавний платёж в размере 850 млн долларов, по-прежнему остаётся должен организации около 455 млн долларов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что при сохранении текущей ситуации организация может столкнуться с нехваткой средств уже к середине августа. По его словам, риск финансового кризиса является вполне реальным.

В ответ на дефицит финансирования ООН уже начала масштабную программу экономии. В частности, сокращаются рабочие места, закрываются отдельные офисы, уменьшаются расходы на переводческие службы и миротворческие операции. Также организация ускоряет вывод контингентов из ряда регионов и задерживает выплаты государствам, предоставляющим военнослужащих для миссий «голубых касок».

Ситуацию осложняет структура финансирования ООН. Организация не имеет права привлекать заёмные средства, а значительная часть её бюджета приходится на заработную плату сотрудников. При этом государства-члены регулярно расширяют перечень задач и программ, не всегда обеспечивая их необходимым финансированием.

В Вашингтоне заявляют, что поддерживают международное сотрудничество, однако настаивают на проведении масштабных реформ, направленных на сокращение расходов и повышение эффективности работы организации.

