«Это будет унижение не только для Лукашенко»
- 31.05.2026, 22:05
- 2,718
ВСУ готовы ответить.
Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя возможность ответа ВСУ на провокации Лукашенко.
— Какими будут последствия украинского ответа для режима Лукашенко и баланса сил в регионе?
— Ослабление, репутационный удар, конечно же. Скажу даже больше, это будет репутационное унижение не только самого режима Лукашенко, но и в какой-то степени РФ. Тут Лукашенко следует действовать очень осторожно по одной простой причине.
Украина в отличие от 2022-го года, сейчас не будет вести себя максимально толерантно по отношению к Беларуси. Любые агрессивные выпады в нашу сторону, которые мы можем расценить как угрозу, могут послужить причиной для задействования того или иного сценария. Поэтому Лукашенко следует быть максимально осторожным даже, элементарно, в выражениях.