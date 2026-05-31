Президент Румынии: В дом в Галаце попал российский дрон «Герань-2» 31.05.2026, 21:12

Никушор Дан опубликовал результаты технического расследования

Президент Румынии Никушор Дан сообщил в социальной сети X, что в ходе технического расследования было установлено: беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в городе Галац, является российским дроном типа «Герань-2».

По словам главы государства, анализ обломков был проведён румынскими государственными экспертами, которые пришли к однозначному выводу о происхождении аппарата.

На найденных фрагментах была обнаружена надпись кириллицей «Геран-2». Кроме того, специалисты отметили, что электронные компоненты, системы навигации, модули управления, двигатель и другие элементы конструкции соответствуют или очень близки к тем, что ранее уже находили на аналогичных беспилотниках, идентифицированных как произведённые в России.

Фото: @NicusorDanRO

Также, как отмечается, физико-химические исследования подтвердили использование материалов и топлива, характерных для дронов этой серии.

«Расследование однозначно пришло к выводу, что обломки, найденные в Галаце, принадлежат беспилотнику Geran-2 российского производства», — заявил Никушор Дан.

Президент Румынии подчеркнул, что инцидент с попаданием дрона в жилой дом, в результате которого пострадали люди и был нанесён материальный ущерб, является серьёзным происшествием.

