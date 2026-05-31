31 мая 2026, воскресенье, 21:59
«На чем вы будете уезжать, мы не знаем»

  31.05.2026, 20:30
Топливный кризис в Крыму отпугивает последних туристов.

Оккупированный россиянами Крым, ранее считавшийся туристическим регионом, превратился в зону ударов дронов Вооруженных сил Украины. В регионе усиливается топливный кризис, который уже влияет на туристический сезон, пишет «Диалог».

Сообщается, что после ударов по нефтяной инфраструктуре и логистическим цепочкам в регионе возник дефицит бензина и дизельного топлива. В социальных сетях распространяются видео с пустыми автозаправками и очередями автомобилей у тех станций, где ещё сохраняются запасы топлива.

Местная оккупационная администрация вводит ограничения на продажу топлива — в частности, лимиты на отпуск в одни руки. Это, как отмечают очевидцы, создаёт дополнительные сложности для жителей и потенциальных туристов, планирующих поездки на полуостров на личном транспорте.

В опубликованных в сети видеороликах пользователи выражают сомнения относительно того, как будет обеспечиваться топливом транспорт туристов в условиях дефицита. В одном из таких видео, снятом в Судаке, автор на фоне пустой заправки иронично отмечает неопределённость с заправкой автомобилей для возвращения с отдыха.

«На чем вы будете уезжать, мы не знаем», — говорит автор видео.

