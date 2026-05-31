Муж зарабатывает 6000 рублей, жена ищет себя 31.05.2026, 10:27

Белорусская пара рассказала, как ведет семейный бюджет.

Владимир фактически один обеспечивает семью, а его жена ищет свое призвание и учится в колледже. В семье есть свои финансовые правила: деньги любят счет, кредиты под запретом, а все крупные покупки обсуждаются заранее. При этом белорус признается: когда он решил проанализировать семейные траты за последние годы, некоторые суммы его действительно удивили, пишет «Онлайнер».

«Мой доход — около 6 тыс. рублей»

Вести семейный бюджет непросто. Мы с женой — самая обычная семья. Детей у нас пока нет, зато есть кошка.

Жена самозанятая — точнее, до сих пор находится в поиске своего призвания. У нее два высших образования, но сейчас она учится в медицинском колледже. У меня также два высших образования. Я работаю в России вахтовым методом в сфере добычи полезных ископаемых.

Мой среднемесячный доход — около 6 тыс. белорусских рублей. Жена в свободное от учебы время подрабатывает в сфере косметических услуг, но много там заработать не получается. По сути, единственный работающий член семьи — это я. Как принято говорить в таких случаях, деньги жены — это ее личные средства, а деньги мужа — это деньги всей семьи.

Как выглядит семейный бюджет

С детства меня приучили к тому, что деньги любят счет. Поскольку мне всегда было комфортно иметь дело с цифрами и документами, именно я стал своего рода финансовым хранителем семьи. Учет я веду приблизительный, но обязательные платежи расписываю более подробно: коммунальные услуги, бытовые нужды, обслуживание машины, обустройство дачного участка и так далее.

Небольшую часть оставшихся средств мы конвертируем в разные активы. Примерно 10% откладываю в наличных белорусских рублях, 10% — в долларах (только «синие»), 10% — в евро.

Кроме того, я немного увлекаюсь коллекционированием монет, но собираю исключительно серебряные. На мой взгляд, это самый надежный вариант, а после недавнего роста цен на серебро — еще и выгодный. Раз в месяц обязательно покупаю одну серебряную монету.

Два раза в год (на день рождения и в конце года) приобретаю по одной золотой монете «Славянка» — как говорится, на старость. Удовольствие недешевое, но необходимое: золото тоже дорожает. Сберегательными счетами мы не пользуемся, потому что я не верю, что какой-либо банковский счет способен обогнать инфляцию.

Существует множество приложений для учета трат, но главная трудность — заставить себя заносить туда данные постоянно. Ради интереса я решил проанализировать, на что мы потратили больше всего денег в период с 2019 по 2025 год. Некоторые категории меня удивили: я не ожидал, что расходы по ним окажутся такими высокими.

Стройка и ремонт. В 2022 году мы купили дачу в нашем городе. Дом был не в лучшем состоянии, зато с большим садом и двором. Каждый год мы понемногу ремонтируем, переделываем и улучшаем — в основном своими силами.

Аптеки и медицинские услуги. Нам уже не по 20 лет, и здоровье требует внимания: витамины, анализы, лечение зубов и так далее.

Отдых. Без него никуда. Сюда входят поездки, походы в кафе, рестораны и другие развлекательные заведения.

Расходы на жену. Да, появилась и такая статья. Поскольку жена не работает, сюда попадают оплата ее учебы и деньги на личные траты.

Транспорт. У нас в семье два автомобиля: один жены, другой мой. Как говорится, и расходов в два раза больше.

Гараж. Эта категория включает покупку гаража в 2020 году, приведение его в порядок и покупку необходимого инструмента. У мужчины обязательно должно быть место, где он может побыть один.

Чтобы нагляднее показать, как тратятся деньги, приведу бюджет расходов за один месяц — декабрь 2025 года.

Советы

1. Выберите ответственного за бюджет. Намного удобнее, когда всеми деньгами управляет кто-то один. Я собираю весь доход и распределяю по статьям расходов — так хорошо видно, хватает ли средств на все цели и сколько остается.

Главное правило: распределением занимается один.

2. Считайте расходы и доходы. Самый главный совет: все рассчитывайте. Чем больше бюджет, тем важнее не совершать необдуманных трат. Когда приходит зарплата, легко поддаться иллюзии, что денег много и хватит на все. Полезно регулярно сопоставлять постоянные расходы с постоянным доходом и всегда резервировать сумму на непредвиденные обстоятельства.

Главное правило: анализируй.

3. Обсуждайте покупки. У нас в семье доверительные отношения. Пользоваться деньгами может каждый, но крупные и даже средние траты мы обсуждаем вместе. Если человеку что-то нужно, он говорит об этом. Мы вместе решаем, действительно ли вещь необходима, а затем я продумываю, как распределить деньги так, чтобы на нее хватило. Крупные покупки либо откладываем, либо — крайне редко — берем в рассрочку. Кредиты у нас запрещены.

Главное правило: покупка должна быть качественной, пусть она и будет дороже; как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

4. Старайтесь откладывать при любой возможности. Как я уже говорил, я выработал для себя стратегию и придерживаюсь ее.

Главное правило: всегда откладывай на черный день.

