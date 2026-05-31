Foreign Affairs: Единственный вариант для Кубы 31.05.2026, 10:21

Сделка с Вашингтоном — лучшая надежда острова.

США резко усилили давление на Кубу после падения режима Николаса Мадуро в Венесуэле, лишившего Гавану дешевой нефти и ключевой поддержки. На фоне санкций, пандемии и многолетнего экономического застоя страна оказалась в тяжелейшем кризисе: ежедневные отключения электроэнергии, остановка базовых услуг и нарастающее социальное недовольство стали нормой, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон использует сочетание санкций и дипломатических сигналов, предлагая кубинскому руководству сделку — экономическая либерализация и ограниченные политические шаги в обмен на ослабление внешнего давления. Речь идет о либерализации экономики, освобождении политических заключенных, снижении роли государства и разрыве части военных и разведывательных связей с Россией и Китаем.

Одновременно США усиливают давление, введены новые вторичные санкции против иностранных компаний, работающих с кубинским государственным сектором, а также обсуждаются дальнейшие меры финансовой изоляции. Визит главы ЦРУ в Гавану, по данным источников, сопровождался ультимативными требованиями и предупреждением о закрывающемся «окне возможностей».

Ситуацию обострило и уголовное преследование: американские прокуроры выдвинули обвинения против Рауля Кастро, что усилило юридическое и политическое давление на Гавану. В Вашингтоне также обсуждаются сценарии более жесткого вмешательства в случае ухудшения обстановки.

Кубинская власть, в свою очередь, реагирует осторожно. Экономика частично контролируется военными структурами GAESA, спецслужбами и партийной элитой, каждая из которых опасается потери влияния в случае реформ. Внешне Гавана демонстрирует уверенность, но ресурсы стремительно истощаются, а миграция усиливает демографический кризис.

Эксперты отмечают, что нынешняя стратегия конфронтации ведет к дальнейшему ухудшению ситуации. При этом Вашингтон готов рассматривать поэтапное снятие санкций, если Гавана начнет реформы и политические уступки.

На фоне нарастающего кризиса формируется жесткая дилемма: либо постепенное соглашение с США и болезненная трансформация, либо дальнейший экономический обвал с риском внутренней нестабильности и внешнего вмешательства.

