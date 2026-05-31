Белоруска по дороге на дачу встретила медведицу с медвежатами

Белоруска по дороге на дачу встретила медведицу с медвежатами4
- 31.05.2026, 9:54
- 3,084
«Когда встала на задние лапы, было не по себе».
Пользовательница Threads Настя Свирид опубликовала видео встречи с медведицей и медвежатами. Как утверждает беларуска, животных она увидела из машины по пути на дачу в Витебском районе, пишет «Зеркало».
Медведицу с тремя медвежатами водительница повстречала у деревни Сущево под Витебском. По ее словам, самка «совсем молодая, но, когда встала на задние лапы, было не по себе». В итоге женщина развернулась и «даже фары выключила, чтобы не раздражать мать».
Семья медведей повстречалась белоруске на дороге, «где ходят дачники от автобуса в деревню».
Пост с видео набрал почти 30 тысяч просмотров за несколько часов. Среди популярных комментариев такие:
«Это теперь еще и Срущево получается?»
«Только бы их не начали подкармливать у дороги, и они не облюбовали свалку у села. Мама-то сама еще совсем молодая, и целых три ребенка, храни их бог».
«Такія мілыя, калі яны не каля цябе».
«Недели две назад нам такая махина дорогу перебежала в районе кладбища Копти (деревня к югу от Витебска, сущево на севере. — Прим. ред.). Бегают они быстро. Оказывается, и машины их не пугают».
«У меня дача под Лепелем, 30 км от него. Тоже ехали как-то — медвежонок сидел на краю обочины. Слава богу, мамаши не было рядом… Убьет же…»
Напомним, по данным Минприроды, за прошлый год численность бурых медведей в Беларуси выросла более чем на 200 особей и приблизилась к 1300 животным. В связи с этим с прошлого года в отдельных районах страны разрешена охота на медведя для регулирования численности. При этом вид по-прежнему остается в Красной книге.