Украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане3
- 31.05.2026, 9:59
Пожар видно издалека.
В ночь на 31 мая украинские беспилотники вновь атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган, что в Ростовской области. После взрывов в поселке сейчас на атакованном объекте пылает масштабный пожар, пишет OBOZ.UA.
Российские власти области и района об указанной атаке и пожаре вообще не сообщают, их единственное сообщение было около полуночи – о «дроновой опасности». Но украинские Osint-сообщества собрали реакцию местных жителей.
Атака, судя по всему, началась в последние минуты субботы, 30 мая. Причем большинство местных жителей отреагировало на нее вопросами вроде «что, опять?». Дело в том, что сутками ранее Ростовская область и, в частности, Матвеев Курган, находились под атакой украинских дронов.
Но вчера Матвеев Курган лишь задело атакой, которая была направлена на другие объекты в регионе. Сегодня произошел массированный пролет беспилотников именно к НПЗ поселка.
Матвеев Курган расположен в Ростовской области – в тылу оккупационной группировки. Ростовская область считается ключевым логистическим узлом для поставок горючего и боеприпасов на фронт: через нее проходит южный транспортный коридор России вдоль побережья Азовского моря.
Одноименная с поселком нефтебаза «Матвеев-Курган» (работает с 1955 года) поставляет топливо организациям различных отраслей и продает его в розницу через собственные АЗС.