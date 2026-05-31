закрыть
31 мая 2026, воскресенье, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане

3
  • 31.05.2026, 9:59
  • 1,560
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Матвеевом Кургане

Пожар видно издалека.

В ночь на 31 мая украинские беспилотники вновь атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган, что в Ростовской области. После взрывов в поселке сейчас на атакованном объекте пылает масштабный пожар, пишет OBOZ.UA.

Российские власти области и района об указанной атаке и пожаре вообще не сообщают, их единственное сообщение было около полуночи – о «дроновой опасности». Но украинские Osint-сообщества собрали реакцию местных жителей.

Атака, судя по всему, началась в последние минуты субботы, 30 мая. Причем большинство местных жителей отреагировало на нее вопросами вроде «что, опять?». Дело в том, что сутками ранее Ростовская область и, в частности, Матвеев Курган, находились под атакой украинских дронов.

Но вчера Матвеев Курган лишь задело атакой, которая была направлена на другие объекты в регионе. Сегодня произошел массированный пролет беспилотников именно к НПЗ поселка.

Матвеев Курган расположен в Ростовской области – в тылу оккупационной группировки. Ростовская область считается ключевым логистическим узлом для поставок горючего и боеприпасов на фронт: через нее проходит южный транспортный коридор России вдоль побережья Азовского моря.

Одноименная с поселком нефтебаза «Матвеев-Курган» (работает с 1955 года) поставляет топливо организациям различных отраслей и продает его в розницу через собственные АЗС.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров