31 мая 2026, воскресенье, 10:52
В Крыму будет бензин по талонам


  • 31.05.2026, 9:19
  
И с ограничением по литрам.

Уже с завтрашнего дня на территории временно оккупированного Крыма бензин марок 92 и 95 будет продаваться со значительными ограничениями. Приоритетом является продажа для предприятий, а жителям придется брать не более 20 литров 92-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гаулейтера Крыма Аксенова.

Колаборант написал у себя в Telegram, что с 31 мая продажа бензина марки АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам. На некоторых заправках бензин этой марки будет отпускаться исключительно по талонам.

А вот тем, чье авто потребляет 92-й бензин, придется чаще посещать заправки, ведь его будут продавать не более 20 литров за один раз. Причем в канистру наливать бензин, чтобы забрать с собой, запрещается.

