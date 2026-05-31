США ударили по судну, нарушавшему блокаду Ирана в Оманском заливе 31.05.2026, 8:16

Фото: @CENTCOM / x.com

Американский самолет выпустил ракету Hellfire по машинному отделению.

США выпустили ракету Hellfire по торговому судну в Оманском заливе - экипаж проигнорировал более 20 предупреждений и продолжал двигаться в Иран.

Об этом сообщает CENTCOM.

Что случилось

Силы США зафиксировали движение судна M/V Lian Star под флагом Гамбии в международных водах Оманского залива в направлении иранского порта. Экипажу прислали более 20 предупреждений с требованием изменить курс - все были проигнорированы.

После этого американский самолет выпустил ракету Hellfire по машинному отделению судна. Двигатель выведен из строя, судно остановилось и больше не движется в Иран.

Масштаб операции

По данным CENTCOM, с начала действия блокады американские силы:

вывели из строя 5 коммерческих судов;

перенаправили 116 судов для полного соблюдения блокадного режима.

Блокада действует на фоне действующего перемирия между США и Ираном.

По данным СМИ, стороны якобы согласовали рамочное соглашение о 60-дневном перемирии с открытием Ормузского пролива и переговорами по ядерной программе, однако одобрил ли его Трамп, до сих пор неизвестно.

Параллельно президент США усиливает давление: он назвал предел, после которого США возобновят удары по Ирану, а также выдвинул Тегерану ультиматум из четырех пунктов - открытие пролива он связывает с полным отказом Ирана от ядерных амбиций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com