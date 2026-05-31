Зеленский призвал Европу поддержать соседей России 31.05.2026, 3:32

Из-за давления Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все более открыто угрожает соседним государствам, поэтому Европа должна усилить поддержку стран, которые могут подвергнуться российскому давлению. Об этом глава государства сказал в своем обращении.

По словам Зеленского, последние заявления Москвы в отношении Армении касаются не только этой страны, но и служат сигналом для всех соседей России.

«То, что Россия говорит об Армении, – это на самом деле не только о ней. Всем нужно больше думать о безопасности и предпринимать больше совместных шагов, чтобы политические партнерства работали», – подчеркнул президент.

В своем обращении Владимир Зеленский призвал европейские страны развивать оборонное сотрудничество, укреплять экономические связи и снижать зависимость от России, чтобы не оставлять Кремлю возможностей для шантажа. Зеленский выразил надежду, что позиция Европейского Союза по этим вопросам будет «принципиальной, сильной и своевременной».

«Европа не имеет права потерять ни один из народов, упустить ни одну из стран. Нужно поддерживать Армению. Нужно поддерживать Молдову. Страны Балтии. Нужно поддерживать Азербайджан. Нужно находить пути для поддержки народа Грузии», – заявил президент Украины.

