Белорусы мешают летать самолетам в Бресте
- 31.05.2026, 0:59
Дело в красивых фото.
Окрестности Брестского аэропорта наводняют люди. Как их простые действия могут помешать работе воздушной гавани, рассказал начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц, пишет БелТА.
Как оказалось, сейчас в соцсетях становится все больше красивых фото самолетов из Бреста. Там есть очень удобная для съемок локация. И люди афишируют это место.
Некоторые споттеры идут на крайние меры и ради кадра заходят в зону посадки воздушных судов.
«Там у нас установлено определенное светосигнальное оборудование. Особенно огорчает, что дети сидят на стойках, где установлены входные огни. Они установлены под определенными углами. Нарушение этих углов влияет на посадку воздушного судна», – отметил Докучиц.
Еще больше проблем создают люди, которые приезжают к инстаграмному месту на машинах, отмечают в «Белаэронавигации».
Особенно обращают внимание водителей. Движение автомобилей влияет на работу точной системы захода лайнера на посадку. «Вы можете создавать помехи глиссадному радиомаяку, который входит в состав системы захода на посадку», – пояснил Докучиц.
Он добавил, что люди могут найти и другие места для красивых и необычных снимков. При этом они будут безопасны и не причинят неудобств.
Из аэропорта в Бресте выполняются регулярные рейсы по двум направлениям – в Москву и Санкт-Петербург. А совсем недавно оттуда начали летать чартеры Belavia в египетский Эль-Аламейн.