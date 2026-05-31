31 мая 2026, воскресенье, 0:10
Белорусы мешают летать самолетам в Бресте

  • 31.05.2026, 0:59
Фото: Википедия

Дело в красивых фото.

Окрестности Брестского аэропорта наводняют люди. Как их простые действия могут помешать работе воздушной гавани, рассказал начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц, пишет БелТА.

Как оказалось, сейчас в соцсетях становится все больше красивых фото самолетов из Бреста. Там есть очень удобная для съемок локация. И люди афишируют это место.

Некоторые споттеры идут на крайние меры и ради кадра заходят в зону посадки воздушных судов.

«Там у нас установлено определенное светосигнальное оборудование. Особенно огорчает, что дети сидят на стойках, где установлены входные огни. Они установлены под определенными углами. Нарушение этих углов влияет на посадку воздушного судна», – отметил Докучиц.

Еще больше проблем создают люди, которые приезжают к инстаграмному месту на машинах, отмечают в «Белаэронавигации».

Особенно обращают внимание водителей. Движение автомобилей влияет на работу точной системы захода лайнера на посадку. «Вы можете создавать помехи глиссадному радиомаяку, который входит в состав системы захода на посадку», – пояснил Докучиц.

Он добавил, что люди могут найти и другие места для красивых и необычных снимков. При этом они будут безопасны и не причинят неудобств.

Из аэропорта в Бресте выполняются регулярные рейсы по двум направлениям – в Москву и Санкт-Петербург. А совсем недавно оттуда начали летать чартеры Belavia в египетский Эль-Аламейн.

