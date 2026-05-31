В китайской пустыне разглядели из космоса десятки новых ядерных объектов 31.05.2026, 5:21

Фото: reuters

Китай за последние шесть лет построил более 80 площадок, которые могут использоваться для размещения ракет.

На спутниковых снимках в пустыне в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе обнаружили десятки новых военных объектов, связанных с ядерной инфраструктурой. По информации издания Metro, Китай за последние шесть лет построил более 80 площадок, которые, как предполагается, могут использоваться для размещения ракет.

Эти объекты находятся примерно в 150 километрах от района Хами, где уже расположены ядерные шахты с дальнобойными ракетами. Новые площадки связаны между собой дорогами и транспортной инфраструктурой, что свидетельствует о большом масштабе проекта.

В центре этой разветвленной сети, охватывающей тысячи квадратных километров, находятся специальные здания восьмиугольной формы. В них, как предполагается, размещаются жилье для военного персонала и крупная техника.

Эксперты считают, что эти площадки могут использоваться для мобильных зенитных систем, средств радиоэлектронной борьбы или даже для передвижных межконтинентальных ракет.

Специалисты, проанализировавшие спутниковые снимки, отмечают, что Китай существенно усиливает и делает более разнообразными свои ядерные силы. Некоторые эксперты называют масштабы строительства беспрецедентными и отмечают, что ранее ничего подобного не наблюдалось.

Согласно отчетам Пентагона, Китай быстрее других стран наращивает свой ядерный арсенал и может достичь уровня около 1000 боеголовок к 2030 году. Хотя это все еще значительно меньше, чем в США и России, рост считается очень быстрым.

При этом Китай развивает системы раннего предупреждения, в том числе спутники, способные очень быстро обнаруживать запуск межконтинентальных ракет и передавать информацию в командные центры. Это дает возможность быстрее реагировать в случае атаки.

Кроме того, в Пекине во время военного парада демонстрировались образцы вооружения, способные нести ядерные боеголовки, что подчеркивает развитие этой сферы.

Несмотря на официально заявленный принцип Китая о неиспользовании ядерного оружия первым, некоторые дипломаты считают, что его использование нельзя полностью исключать в случае потенциального конфликта вокруг Тайваня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com