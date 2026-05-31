Посольство Германии решило порадовать белорусов 1 31.05.2026, 10:15

Время ожидания шенгенских виз будет сокращено?

Посольство Германии заявило о намерении сократить время ожидания шенгенских виз. Кроме того, диппредставительство намерено «опровергнуть распространенные мифы об оформлении виз», пишет «Позірк».

— Мы с командой посольства очень рады большому интересу к Германии. Нам крайне важно укреплять существующие контакты между Германией и Беларусью и содействовать установлению новых.

Оформление виз играет при этом ключевую роль. К сожалению, мы не можем полностью удовлетворить высокий спрос, и сроки ожидания значительно увеличиваются, — отметила в видеообращении глава немецкого диппредставительства Катрин аус дем Зипен.

По ее словам, в будущем посольство хочет уделить этой проблеме еще больше внимания.

— Мы работаем над решениями, которые позволят оптимизировать процессы, — сказала посол.

В сопроводительном пресс-релизе отмечается, что в 2025 году посольство ФРГ выдало гражданам Беларуси около 42 тысяч шенгенских виз. Оно «входит в десятку рекордсменов по выдаче виз среди загранпредставительств Германии во всем мире».

«Мы работаем над тем, что можем изменить своими силами, и стремимся к улучшениям, прежде всего в отношении сроков ожидания», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, диппредставительство намерено «опровергнуть распространенные мифы об оформлении виз».

В комментариях одна читательница сообщила, что дважды ждала вызова в посольство 14 месяцев. Еще один читатель написал, что ждет ответа с марта 2025 года, т.е. прошло тоже 14 месяцев.

По данным миграционной службы Евросоюза, в прошлом году в Беларуси было выдано около 152 тыс. шенгенских виз. Таким образом, доля Германии составила примерно 28%.

