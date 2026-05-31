Посольство Германии решило порадовать белорусов

Посольство Германии решило порадовать белорусов1
- 31.05.2026, 10:15
Время ожидания шенгенских виз будет сокращено?
Посольство Германии заявило о намерении сократить время ожидания шенгенских виз. Кроме того, диппредставительство намерено «опровергнуть распространенные мифы об оформлении виз», пишет «Позірк».
— Мы с командой посольства очень рады большому интересу к Германии. Нам крайне важно укреплять существующие контакты между Германией и Беларусью и содействовать установлению новых.
Оформление виз играет при этом ключевую роль. К сожалению, мы не можем полностью удовлетворить высокий спрос, и сроки ожидания значительно увеличиваются, — отметила в видеообращении глава немецкого диппредставительства Катрин аус дем Зипен.
По ее словам, в будущем посольство хочет уделить этой проблеме еще больше внимания.
— Мы работаем над решениями, которые позволят оптимизировать процессы, — сказала посол.
В сопроводительном пресс-релизе отмечается, что в 2025 году посольство ФРГ выдало гражданам Беларуси около 42 тысяч шенгенских виз. Оно «входит в десятку рекордсменов по выдаче виз среди загранпредставительств Германии во всем мире».
«Мы работаем над тем, что можем изменить своими силами, и стремимся к улучшениям, прежде всего в отношении сроков ожидания», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, диппредставительство намерено «опровергнуть распространенные мифы об оформлении виз».
В комментариях одна читательница сообщила, что дважды ждала вызова в посольство 14 месяцев. Еще один читатель написал, что ждет ответа с марта 2025 года, т.е. прошло тоже 14 месяцев.
По данным миграционной службы Евросоюза, в прошлом году в Беларуси было выдано около 152 тыс. шенгенских виз. Таким образом, доля Германии составила примерно 28%.