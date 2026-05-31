31 мая 2026, воскресенье, 10:59
Стрелков разоблачил Кремль

  • 31.05.2026, 10:54
Игорь Стрелков (Гиркин)

У пропаганды «не все чисто».

Военный преступник и Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) подтвердил информацию Украины по поводу удара по колледжу в Старобельске. Это был не гражданский объект. Об этом говорится в его письме, опубликованном на личном канале в Telegram 30 мая, передает Dialog.UA.

Стрелков признал, хотя и без подробностей, что колледж в Старобельске Россия использовала в военных нуждах с самого начала войны.

«Еще совсем свежо впечатление от налета на Старобельск и «удара возмездия» по Киеву. Первый я комментировать не буду, так как сильно подозреваю (и не только подозреваю), что там не все так чисто. Осенью 2023 года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда типа состоял в рядах 1-й Славянской бригады и пытался в ее составе оказаться на фронте», - написал Z-патриот.

Атаку по колледжу в Старобельске Кремль использовал для оправдания своего «удара возмездия» по Киеву ракетой «Орешник».

По данным украинской стороны, на самом деле был поражен штаб дронового подразделения «Рубикон» ВС РФ.

