Стрелков разоблачил Кремль 31.05.2026, 10:54

Игорь Стрелков (Гиркин)

У пропаганды «не все чисто».

Военный преступник и Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) подтвердил информацию Украины по поводу удара по колледжу в Старобельске. Это был не гражданский объект. Об этом говорится в его письме, опубликованном на личном канале в Telegram 30 мая, передает Dialog.UA.

Стрелков признал, хотя и без подробностей, что колледж в Старобельске Россия использовала в военных нуждах с самого начала войны.

«Еще совсем свежо впечатление от налета на Старобельск и «удара возмездия» по Киеву. Первый я комментировать не буду, так как сильно подозреваю (и не только подозреваю), что там не все так чисто. Осенью 2023 года я даже несколько раз проезжал мимо этого колледжа, когда типа состоял в рядах 1-й Славянской бригады и пытался в ее составе оказаться на фронте», - написал Z-патриот.

Атаку по колледжу в Старобельске Кремль использовал для оправдания своего «удара возмездия» по Киеву ракетой «Орешник».

По данным украинской стороны, на самом деле был поражен штаб дронового подразделения «Рубикон» ВС РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com