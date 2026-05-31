От Трампа оказалось много пользы 8 Александр Морозов

31.05.2026, 11:11

3,012

Александр Морозов

Украина не только устояла, но даже успешно развила дроновую войну.

Ясно, что «сделки» – это не сильная сторона Трампа. Это, как говорится, «ну не его». Но от Трампа оказалось много пользы. Например:

1. Вот до Трампа казалось, что «социальное государство» в кризисе и есть какой-то ответ на этот кризис в виде «либертарианства». А Трамп пришел, сдернул скатерть со стола и все ужаснулись: альтернативой социальному государству будет корпоративный технофашизм. Ну, и на фоне этой перспективы «социальное государство» как-то сразу сделалось приемлемым.

2. До Трампа многие думали, что «а может Запад что-то не так сделал в отношении России», профессор Миршаймер и проч. А Трамп встретился с Путиным в Анкоридже: мол, давай все поправим, это «Байден» все неправильно делал, а я буду правильно. А тот в ответ: «внезапу царство обрете к прослутию; но блюди, не забывай себе, скотския похоти твоя произволивши». Трамп уехал, и вся концепция «рационального выбора» во внешней политике Кремля испарилась в остальном мире.

3. До Трампа Европа выглядела слабовато. На фоне США. Он решил в одиночку продемонстрировать мощь «мирового полицейского», не стал никакой коалиции формировать для решения проблемы Ирана. В результате армада стоит, а Иран заблокировал пролив. На этом фоне сразу как-то веселее смотрятся не только шведские ВВС, но и в целом военные и политические возможности крупнейших экономик Европы.

4. До Трампа казалось, что Украина не устоит без США. Год он мотал туда-сюда украинские делегации, мол, больше ничего не дадим. Меж тем Украина не только устояла, но даже и успешно развила дроновую войну, а Кремль все еще пытается окружить Константиновку. И кончилось все тем, что через 14 месяцев Рубио сказал, что украинцы достигли впечатляющих результатов и надо с ними сотрудничать по части новых вооружений.

5. До Трампа собственные европейские правые выглядели гораздо убедительнее. Он – «подсветил», что называется. Орбан слетел с грохотом (несмотря на прямую поддержку Трампа). Электорально они везде получают свои 15-20%, но они теперь боятся обжечься на воде и «дуют на молоко».

6. До Трампа все обсуждали, что слабеют рамки старых международных договоров, идет их эрозия. Сейчас все «ой-ей! какие хорошие были договоры, хотя с эрозией. Уж лучше такие, чем никаких».

Так что – пользы много. Даже «гренландские сепаратисты» затихли, мол, надо прикрутить фителек, сейчас не время.

Александр Морозов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com