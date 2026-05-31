31 мая 2026, воскресенье, 12:57
Украина получила новую пусковую установку IRIS-T от Германии

  • 31.05.2026, 11:44
Зеленский раскрыл подробности.

Германия передала Украине еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Вчера мы получили новую пусковую установку IRIS-T. Спасибо Германии за постоянный вклад в защиту людей. Тысячи и тысячи жизней удалось сохранить благодаря такой сильной поддержке. Но мы также нуждаемся в ракетах к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать российские атаки», - сообщил Зеленский.

Также он напомнил, что на этой неделе есть также весомые договоренности со Швецией - новый пакет поддержки, в частности на усиление авиации боевыми самолетами Gripen.

Кроме того, в этом году есть новые взносы в программу PURL.

«И поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США, и на европейских партнеров. Именно антибаллистическая защита - один из ключевых приоритетов для Украины», - подчеркнул президент.

По его словам, сильная ПВО может дать больше защиты для украинцев и лишить Россию последнего преимущества.

