Лукашенко потерял позиции даже в ЕАЭС 1 31.05.2026, 12:15

Диктатор партнерам уже неинтересен.

Александр Лукашенко раскритиковал деятельность ЕАЭС во время саммита организации, который прошел 28-29 мая в Казахстане. По его мнению, эффективность организации нужно повышать. Однако другим членам ЕАЭС это просто не интересно, а само сообщество все больше движется к существованию только на бумаге, считают эксперты, сообщает «Белсат».

Практические вопросы отложили

Во время первого дня саммита представители стран ЕАЭС обсуждали искусственный интеллект и по итогам приняли совместное заявление об ответственном развитии ИИ. Александр Лукашенко также делился мыслями о нем, но во второй день саммита признался – накопилось много нерешенных вопросов.

«Но давайте будем честными, ключевые вопросы: регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие – отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопросы практические, цифровой подписи, отложили», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что 12 лет назад все согласились на глубокую экономическую интеграцию, ведь ЕАЭС задумывался именно так, значит нужно этого придерживаться.

Однако есть проблема с тем, что на самом деле не всем из пяти членов ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан) нужна эти интеграция.

«Лукашенко снова выступил с довольно агрессивной речью по поводу того, что все участники этого сообщества недостаточно интегрируются, не соблюдают все правила. Это его давняя политическая роль во всех этих постсоветских интеграционных организациях», – говорит «Белсату» политический обозреватель Виталий Цыганков.

Лукашенко выступает так, словно Беларусь единственная страна, которая честно выполняет все договоренности, а другие боятся интеграции и идут недостаточно далеко.

«Никто же не скажет, что «мы на самом деле не хотим более широко интегрироваться, для нас это опасно». Поэтому другие руководители просто промолчат, как всегда. Они не реагируют на эти нападки Лукашенко, поскольку понимают, что действительно более тесная интеграция угрожает независимости этих стран. Де факто они спускают на тормозах многие решения подобных постсоветских учреждений, в которых царит Россия», – подчеркивает Цыганков.

Противоречивая организация

Мысль о том, что члены ЕАЭС не хотят интегрироваться из-за опасности, разделяет и старший научный работник Финского института международных отношений Григорий Нижников. Об этом эксперт сообщил «Белсату». Он отмечает, что ЕАЭС – это не только экономический союз, но и инструмент влияния Кремля:

«Для России это был больше метод борьбы с Западом, Европейским Союзом, чтобы страны не двинулись в сторону Европы. Однако, если вы даете Москве большое экономическое влияние, она всегда это превращает в политические инструменты. Поэтому сегодня это такая противоречивая организация».

Эксперт добавляет, что после 2022 года все окончательно поняли, что Россия – это опасность. Несмотря на то, что члены ЕАЭС зарабатывают на обходе антироссийских санкций, они понимают, что риски от интеграции с Россией более велики, чем торговые бонусы, считает эксперт.

«Поэтому Армения и Казахстан активно пытаются балансировать и понемногу отходить от этой зависимости от Москвы. В том числе развивая отношения с Европой. Однако выборы в Армении сейчас показывают, насколько Москва готова агрессивно препятствовать этому процессу», – говорит Нижников.

Из-за того, что Армения демонстрирует готовность сближаться с Европой, отношения с Москвой ухудшились. В частности Армения сталкивается с информационными атаками. Сеть прокремлевских ботов накануне выборов в Армении распространяет фейки о том, что Армения якобы готовится к войне с Россией и даже, что у Пашиняна проблемы со здоровьем. Также Москва пытается давить экономически и запрещает импорт из Армении ряда товаров.

По итогам саммита ЕАЭС Кремль опубликовал совместное заявление членов ЕАЭС по Армении. Согласно заявлению, стороны якобы видят «существенные риски» в связи с тем, что Армения взяла курс на присоединение к Евросоюзу.

К тому же даже в экономических вопросах ЕАЭС далеко не совершенный союз. Здесь опять же Россия может ограничивать свободное движение товаров внутри его ради своей пользы. Например, в начале 2020 года, когда Беларусь и Россия переживали «нефтяные войны», Россия не разрешила транзит нефти из Казахстана в Беларусь через свою территорию.

«Энергетика – это всегда тот сектор, в котором Москва была первым препятствием для интеграции. Она никогда не хотела этого, понимая, что в условиях энергетической зависимости Армении и Беларуси – главный козырь в их рукаве, – говорит Григорий Нижников. – Сейчас мы видим, что Армения движется от Москвы, и Россия как раз шантажирует ценами на газ и нефть, и так далее».

Беларусь потеряла позиции даже в ЕАЭС

Пока другие страны пытаются дистанцироваться от России, Лукашенко ничего не остается кроме призывов к активизации интеграции. При этом Беларусь даже в рамках ЕАЭС выступает как дополнение к России.

«Решения в ЕАЭС требуют большинства голосов. Если, например, Казахстан, Армению и Беларусь собрать вместе, они могут внутри этой организации блокировать инициативы Москвы, которые не в их интересах. Если до 2020 года Беларусь пыталась внутри ЕАЭС балансировать против Москвы, то сейчас Минск себе такого не позволяет. Известно, что после 2020 года в принципе изменилась сама суть отношений Минска и Москвы», – говорит Нижников.

Он отмечает, что даже среди постсоветских стран никто не рассматривает Лукашенко как независимого актора на международной арене, и отношение премьера Армении Никола Пашиняна это хорошо отражает.

Пашинян уже несколько лет имеет натянутые отношения с Александром Лукашенко из-за поддержки Беларусью Азербайджана во время военного конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян даже заявил, что он сам и другие чиновники Армении не приедут в Минск, пока Лукашенко у власти.

Союз на бумаге

Что касается ЕАЭС, то будущего у него нет, считает эксперт:

«Эта организация умирает. Еще пандемия коронавируса показала, что ЕАЭС не жизнеспособно, так как члены чихали на существующие директивы и соглашения. Каждый делал так, как сам хотел, особенно Москва».

По словам собеседника, ЕАЭС идет по пути СНГ, который существует только на бумаге. Главное причина этого – действия России.

«Если она использует эту организацию в политических и геополитических целях, то все этим обеспокоены. Никто на это не подписывался. Просто выйти они не могут. Армения даже ОДКБ игнорирует, но ведь не выходит, потому что нет возможности. Когда окно возможности откроется, все оттуда побегут. Пока будут ждать, чтобы не разозлить этого московского зверя», – резюмирует Григорий Нижников.

charter97@gmail.com