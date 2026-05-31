31 мая 2026, воскресенье, 21:59
Одно фото заинтриговало тысячи белорусов

  31.05.2026, 20:59
Фото: minsknews.by

Что произошло в минском дворе?

В Threads опубликовали фото людей в униформе, которые наполняли пакетами строительный контейнер у подъезда, что вызвало небывалый интерес у пользователей соцсети (более 1 млн просмотров и около 500 комментариев). Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Автор необычного снимка не дал никаких пояснений к нему, чем вызвал активное обсуждение.

«С утра привезли контейнер, люди в костюмах его уже заполнили. Что тут происходит?» — спросил минчанин, а позже обнародовал снимок уже доверху заваленной пакетами емкости.

Многие пытались узнать адрес дома, откуда выносили вещи, однако место не раскрывалось. Также предполагалось, что рабочие освобождали квартиру, где жильцы развели антисанитарию. А некоторые связали процесс со смертью человека.

На следующий день минчанин сообщил, что контейнер увезли, опубликовал подтверждающее видео.

Выяснилось, что на опубликованных материалах запечатлен лишь процесс исполнения решения суда Фрунзенского района о принудительном приведении одной из квартир в доме на ул. М. Лынькова, 15, в надлежащее санитарное состояние.

Перед этим от соседей неблагополучного жилища подавалась коллективная жалоба в ЖЭУ № 9, а уже оттуда — исковое заявление в суд.

В администрации Фрунзенского района пояснили, что жильцы неблагополучной квартиры неоднократно предупреждались о необходимости поддержания в ней надлежащего санитарного состояния, а после привлекались к административной ответственности за нарушение Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений.

В итоге 28 мая коммунальщики совместно с представителями отдела принудительного исполнения Фрунзенского района проведены работы по освобождению вышеуказанной квартиры от хлама и посторонних вещей.

Все содержимое контейнера вывезено на мусорный полигон. Однако насколько эффективна радикальная мера, покажет время. Ведь обитатели квартиры продолжают в ней проживать.

